Vergangenen April übernahm der Textilkonzern Vidrea die Filialen des Modehändlers Charles Vögele und flaggte sie auf das Label Miller & Monroe um. Nun muss die Kette Insolvenz anmelden. Völlig überraschend ist das nicht.

Die schockierende Nachricht kam per Mail am Rosenmontag in die Filialen: "Sehr geehrte Mitarbeiterinnen, wir müssen Ihnen mitteilen, dass sich die Vidrea Deutschland GmbH in einem Insolvenzantragsverfahren befindet und mit dem Beschluss vom 1.3.2019 das Amtsgericht Hechingen den Sanierungsspezialisten Rechtsanwalt Jochen Sedlitz von der Kanzlei Menold Bezler in Stuttgart zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt hat."

Die Pleite von Vidrea Deutschland hatte sich seit Monaten abgezeichnet. Schon kurz nach dem das niederländische Textilunternehmen Vidrea rund 200 Charles-Vögele-Läden in Deutschland übernommen, 170 davon weitergeführt und auf das Label Miller & Monroe umgestellt hatte, stockten die Mietzahlungen bei vielen Filialen.

"Ich verliere rund 10000 Euro pro Monat", wetterte der Inhaber und Vermieter eines Ladenlokals in der Nähe von Nürnberg schon Anfang Dezember. "Und das schon seit August vergangenen Jahres." Er habe eine Anwaltskanzlei in Nürnberg beauftragt, weil es ihm nicht gelungen sei, nähere Informationen und Gründe für den Zahlungsverzug zu bekommen oder kompetente Ansprechpartner aufzutreiben. "Ganz zu Beginn wurde von Vidrea angefragt, ob wir die Miete senken würden. Das hat mein Mandat abgelehnt", sagt der betreuende Anwalt. Seitdem sei nichts mehr passiert, Anrufe und Schreiben nicht beantwortet worden. Er werde nun die Klage erweitern, weil weitere Monate ohne Mieteinnahmen hinzugekommen seien. Sein Mandant sei nicht der einzige Betroffene. Beim zuständigen Gerichtsvollzieher in Sigmaringen, dem Sitz des Vögele-Nachfolgers Vidrea Deutschland, häuften sich die Mahnungen. Zudem sei in den Filialen, so berichten Mitarbeiter, schon seit Wochen keine neue Ware angeliefert worden.

Weder aus den Niederlanden noch aus Sigmaringen war eine Stellungnahme zu den juristischen Streitigkeiten und den Lieferengpässen zu bekommen.

Vidrea Retail B.V., der niederländische Textilhändler und Eigentümer von Miller & Monroe, hatte im April vergangenen Jahres alle rund 200 verbliebenen deutschen Filialen von Charles Vögele aus dem Portfolio der Sempione Fashion AG geschluckt, die den Schweizer Modefilialisten im Herbst 2016 mehrheitlich übernommen hatte.

