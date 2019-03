DALLAS, March 05, 2019, die weltweit wichtigste Organisation für leitende Führungskräfte, hat heute die Wahl von Elizabeth Zucker in das höchste gewählte Amt bei der YPO, der Vorsitzenden des Vorstands der YPO, bekanntgegeben.

Zucker ist das 68. Mitglied, das dieses Amt innehat und auf den derzeitigen Vorsitzenden der YPO, Pascal Gerken, folgt. Sie wird ihre Amtszeit am 1. Juli 2019 antreten.

Zucker ist Mitglied des YPO Saint Louis Gateway- und des YPO Mid-America-Chapters und Managing Partner bei Interior Investments of St. Louis, LLC, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Illinois, die eine Tochtergesellschaft der I3 Group, Inc. ist.

Mithilfe eines Hub-and-Spoke-Geschäftsmodells und Zuckers Führungsrolle hat sich Interior Investments of St. Louis, LLC zu einem Händlerbetrieb mit einem Wert von 40 Millionen USD entwickelt.

"Ich fühle mich von der Wahl des Vorstands zur Vorsitzenden der YPO für die Amtszeit 2019-2020 geehrt. Die YPO hat bis jetzt einen unglaublich starken Einfluss auf mein Leben, mein Geschäft und meine Familie gehabt. Ich freue mich, dass ich der YPO auch weiterhin dienen darf, da sie unglaubliche Freundschaften und Erfahrungen in mein Leben gebracht hat, die ich sehr schätze", sagt Zucker.

Die oder der YPO-Vorsitzende wird von den Vorstandsmitgliedern gewählt. Zucker führt das Erbe des Gründers und ersten Präsidenten der YPO, Ray Hickok, fort, der den Standard für gleichrangige Führung setzte. Heute sind mehr als 30 ehemalige YPO-Vorsitzende in der Organisation aktiv.

"Das größte Kapital der YPO ist eingebettet in das Leben, die Erfahrungen und Gaben, das bzw. die unsere Mitglieder täglich mit uns teilen", sagt Gerken. "Frau Zucker ist das perfekte Beispiel dafür, was es bedeutet, eine Führungspersönlichkeit zu sein, die eine Welt voller Wirkung schafft. Ich weiß, dass sie die Organisation mit Leidenschaft führen wird und eine außergewöhnliche Botschafterin für die YPO und unsere mehr als 27.000 Mitglieder sein wird."

Zucker wurde 2007 Mitglied der YPO. Sie engagierte sich schnell in der YPO-Führung und hatte mehr als sieben Funktionen als Chapter Officer inne. Im Jahr 2014 trat sie dem Central US Regional Executive Committee in den USA bei und war von 2013 bis 2015 als Regional Integration Officer tätig. Von 2015 bis 2016 diente sie als Regional Chair des Central US Chapter.

Im Juli 2016 wurde Zucker Mitglied des Vorstands der YPO. Während ihrer gesamten Amtszeit war sie Mitglied des YPO-Mitgliederausschusses, des Führungs- und Nachfolgeausschusses, des Ausschusses für Chapters und Regionen sowie des Vergütungs- und Personalausschusses und fungierte als Vorsitzende des YPO-Rats.

Über YPO:

YPO ist die weltweit wichtigste Organisation für mehr als 27.000 leitende Führungskräfte in über 130 Ländern und die globale Plattform, auf der sie sich engagieren, weiterbilden und wachsen können. YPO-Mitglieder profitieren von dem Wissen der weltweit einflussreichsten und innovativsten Unternehmer, ihrem Einfluss und dem Vertrauen, das sie genießen, mit positiven Auswirkungen für sie persönlich, ihre Familie und die Gemeinschaft..

Insgesamt beschäftigen die Unternehmen der YPO-Mitglieder über verschiedenste Branchen und Unternehmenstypen hinweg weltweit mehr als 22 Millionen Menschen und erzielen einen Jahresumsatz in Höhe von 9 Billionen US-Dollar. Weitere Informationen erhalten Sie unter ?ypo.org.