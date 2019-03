Die US-Währung konnte zu allen wichtigen Währungen zulegen. Der Euro knüpfte an den schwachen Wochenauftakt an.

Der Eurokurs ist am Dienstag nach starken US-Konjunkturdaten unter 1,13 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1293 Dollar gehandelt. Sie hatte am Vormittag noch knapp einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs auf 1,1329 (Montag: 1,1337) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8827 (0,8821) Euro.

Die Stimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...