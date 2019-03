Die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) haben sich am Dienstag vor dem Champions League-Rückspiel von ihrem Vortags-Kursrutsch erholt. Am Nachmittag ging es für die Titel des Fußballclubs um 4,5 Prozent auf 7,32 Euro bergauf, nachdem sie zu Wochenbeginn wegen der zuletzt schlechten Ergebnisse in der Bundesliga noch um rund 10 Prozent abgesackt waren. Nach dem jüngsten Patzer hatte Dortmund am Wochenende seinen letzten drei Punkte Vorsprung auf die Bayern eingebüßt.

Gespannt wird nun auf das nächste Auftreten der Dortmunder am Abend geblickt. Dann treffen sie im Rückspiel der Champions League auf Tottenham Hotspurs. Das Weiterkommen käme nach der 3:0-Niederlage im Hinspiel einem Wunder gleich.

Die Kursgewinne am Dienstag seien nun eher auf eine Erholung als auf neuen Optimismus zurückzuführen, hieß es am Markt. Nach herben Verlusten in den zuletzt erfolglosen Wochen war die Aktie ausgehend von ihrem November-Rekordhoch bei mehr als 10 Euro um fast 30 Prozent eingebrochen.

Das Ausscheiden des BVB in der Champions League ist Experten zufolge bereits in den Kurs eingearbeitet. Ein überraschendes Weiterkommen gegen die zuletzt ebenfalls schwächelnde Mannschaft von Tottenham Hotspurs könnte die Aktie neu beleben./hosbr/tih/jha/

