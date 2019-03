Die Straffung der Geldpolitik, nicht zuletzt in den USA, ist aus Sicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) vorerst beendet. "Die Entwicklungen der letzten zwei Monate vermitteln eine einfache Botschaft", sagte Claudio Borio, Leiter der Währungs- und Wirtschaftsabteilung bei der BIZ, am Dienstag in Basel. Die graduelle und vorhersehbare Straffung der Geldpolitik sei zum Stillstand gekommen.

Darüber hinaus sei die Geldpolitik auch weniger vorhersehbar, ergänzte Borio. Die Gründe dafür seien, dass die Inflation in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften kaum angestiegen und der Wirtschaftsausblick unsicherer geworden sei. Zudem herrsche an den Finanzmärkten große Nervosität vor. "Der schmale Grat der geldpolitischen Normalisierung erweist sich damit als kurvenreich", erklärte Borio.

In den vergangenen Wochen sind zahlreiche Notenbanken auf eine vorsichtigere Haltung eingeschwenkt. Prominentestes Beispiel ist die US-Zentralbank Fed, die eine Pause oder gar ein Ende ihrer Ende 2015 begonnenen Zinsanhebungen in Aussicht gestellt hat. Dieser vorsichtigeren Haltung haben sich viele Notenbanken, darunter die Europäische Zentralbank (EZB), angeschlossen. Auslöser der Neueinschätzung sind politische und wirtschaftliche Risiken wie Handelskonflikte oder der Brexit sowie die schwächere globale Konjunktur.

Die BIZ mit Sitz in Basel wird oft als "Bank der Zentralbanken" bezeichnet. Sie verwaltet die Devisenreserven der Notenbanken und dient ihnen als kritische Denkfabrik./bgf/jkr/jha/

