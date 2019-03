Die Londoner Polizei hat am Dienstag Anti-Terror-Ermittlungen eingeleitet, nachdem an mehreren Orten verdächtige Pakete mit improvisierten Sprengsätzen gefunden wurden. Die Pakete seien in der Nähe des Flughafens Heathrow, des London City Airports und am Bahnhof Waterloo entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Man behandele die Vorfälle als zusammenhängende Serie und ermittle in alle Richtungen, hieß es weiter. Bei den gefundenen Gegenständen handelte es sich Behördenangaben zufolge um Pakete im A4-Format. Diese seien so konstruiert gewesen, dass sie sich beim Öffnen entzündeten. Verletzt worden sei allerdings niemand, teilte die Polizei weiter mit.