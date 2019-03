Die Stimmung der Dienstleister in den USA hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der Dienstleistungssektor ist für über drei Viertel der Wirtschaftsleistung der USA verantwortlich. Die Daten zeigten, dass Zweifel am Wirtschaftswachstum in den USA unangebracht seien, kommentierte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen.

Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg im Februar um 3,0 Punkte auf 59,7 Zähler, wie das Institut am Dienstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 57,4 Punkte gerechnet. Zuvor war der Indikator zwei Monate in Folge gesunken. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Indexstände von über 50 Punkten signalisieren eine wirtschaftliche Belebung, während Werte darunter auf einen Rückgang hinweisen.

"Die Befragungsteilnehmer scheinen auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den USA zu setzen", erklärte Tobias Basse, Analyst bei der NordLB die Entwicklung. Falls wirklich eine Lösung gefunden werde, könne die US-Wirtschaft wohl wieder deutlicher an Dynamik gewinnen. "Wie auch beim Brexit würde ein 'No-Deal' aber natürlich zu einem Problem."

Am vergangenen Freitag hatte sich der entsprechende Index für die Industrie überraschend deutlich eingetrübt. "Die Dienstleistungszahlen zeigen, dass während der Industriesektor schwächelt, sich der Rest der Wirtschaft weiterhin gut hält", kommentierten die Analysten von Capital Economics. "Wir erwarten jedoch nicht, dass diese Stärke noch lange anhalten wird." Die Experten verweisen auf die nachlassende Wirkung der Steuerentlastungen der Regierung. Zudem wirkten sich die Leitzinserhöhungen zunehmend auf die Wirtschaft aus.

Der US-Dollar legte nach den Daten auf breiter Front zu. Der Eurokurs fiel zeitweise unter die Marke von 1,13 US-Dollar. Die Aktienmärkte profitierten nur kurzzeitig von den Daten.

Die Entwicklung im Überblick:

^ Februar Prognose Vormonat

Einkaufsmanagerindex 59,7 57,4 56,7

Aktivitätsindex 64,7 --- 59,7

Preisindex 54,4 --- 59,4

Auftragsindex 65,2 --- 57,7

Beschäftigungsindex 55,2 --- 57,8°

