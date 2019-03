Der Verdacht auf Geldwäsche hat die Kurse mehrerer Geldhäuser deutlich belastet. Doch den Dax konnte das nicht bremsen.

Nach dem Jahreshoch am Freitag war der heutige Dienstag ein eher ruhiger Börsentag: Zwischen dem Tagestief und -hoch liegen nur 74 Punkte. Dennoch erreichte der deutsche Leitindex den höchsten Schlusskurs seit viereinhalb Monaten. Zum Handelsende notierte das deutsche Börsenbarometer 0,24 Prozent im Plus bei 11.621 Zählern. Das bisherige Jahreshoch lag bei 11.677 Zählern.

Die Zeichen für eine Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA verdichten sich. Einen echten Schub dürften die Märkte allerdings erst bekommen, wenn etwa die USA alle Strafzölle auf chinesische Importe zurücknehmen.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström will am Mittwoch in Gesprächen mit der US-Regierung eine Ausweitung des Handelsstreits zwischen der EU und den USA abwenden. Malmström werde dazu am 6. März in Washington den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen, teilte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag mit.

Auch wenn der Termin erst am Mittwoch ist, jedes Entspannungssignal im unfreundlichen Konjunkturumfeld dürfte von den Märkten umgehend bejubelt werden.

Freunde der Rechenspiele können sich nun anhand der Börsenschlusskurse vom Freitag darin versuchen, mögliche Änderungen bei Mittel- und Nebenwerten zu kalkulieren. Am dritten Werktag des März steht die planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung von MDax und TecDax durch die Deutsche Börse an.

Mögliche Änderungen werden nach Handelsschluss am Dienstagabend bekannt gegeben. Das wird den Handel spätestens am Mittwoch bewegen, Spekulationen könnten aber auch im Vorfeld durchschlagen. Experten zufolge haben der Bremsen-Spezialist Knorr Bremse und der Chiphersteller Dialog Semiconductor gute Chancen, aus dem SDax in den MDax aufzurücken.

Blick auf die Einzelwerte

Volkswagen: Effizienz und Produktivität sind in den deutschen VW-Fabriken ...

