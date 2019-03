Volkswagen-Großaktionär Wolfgang Porsche geht mit seinem Unternehmen hart ins Gericht.

Volkswagen-Miteigner Wolfgang Porsche hat Kritik an der Macht von Betriebsrat und Gewerkschaft bei dem Wolfsburger Autobauer geäußert. Er warf der Arbeitnehmervertretung am Rande des Genfer Autosalons indirekt vor, für verkrustete Strukturen sowohl bei Volkswagen als auch bei der Tochter Audi mitverantwortlich zu sein. VW müsse deutlich flexibler und produktiver werden, um gegen die Konkurrenz aus China bestehen zu können. Mit seinen Äußerungen brachte der 75-Jährige die Arbeitnehmervertretung in Rage. Betriebsratschef Bernd Osterloh erklärte, nicht etwa Tarifverträge oder eine große Zahl an Auszubildenden bei VW seien die Ursache der Probleme, sondern Managementfehler.

"Unsere Probleme heißen: WLTP, verschobene Fahrzeugprojekte, Abgasskandal, Synergien und Komplexität", betonte Osterloh. Das seien Themen, die nichts mit der Belegschaft zu tun hätten. "Das kostete die Eigentümer bereits mehrere Milliarden. Und darauf sollte sich der Aufsichtsrat fokussieren." In Betriebsratskreisen wurde darauf hingewiesen, dass Konzernboss Herbert Diess, der auch die Hauptmarke VW leitet, letztlich die Verantwortung ...

