Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag kaum verändert abgeschlossen, nachdem er über weite Strecken schwächer tendiert hatte. Während auf der einen Seite die Sorgen um das Wachstum in China auf die Kurse drückten, erhielten die Finanzmärkte am Nachmittag von besser als erwartet ausgefallenen US-Wirtschaftsdaten etwas Rückenwind. Unterstützung bekam der Leitindex SMI dabei von den defensiv ausgerichteten Schwergewichten, die das Börsenbarometer zurück an die Marke von 9'400 Punkten heranführten.

In den USA hat sich die Stimmung der Dienstleister im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Und im Gegensatz zu den Daten des Vortages hätten auch die neusten Angaben zum Häusermarkt überzeugt, hiess es im Handel. Die Börse darf überdies weiterhin auf die Rückendeckung der US-Notenbank Fed zählen. Laut Aussagen eines hochrangigen Notenbankers könnte die vom Fed eingelegte Zinspause noch einige Monate andauern. Gedämpft wurde die Stimmung von den in China neu gesetzten Wachstumszielen. Die chinesische Wirtschaft soll 2019 mit 6,0 bis 6,5 Prozent spürbar langsamer wachsen als bisher.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss den Handel mit einem kleinen Plus von 0,05 Prozent auf 9'399,15 Punkten ab. Während des Tages rutschte der SMI bis auf ein Tief von 9'337 Stellen ab. Der Swiss Leader ...

