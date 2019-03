Ihre monatelangen Verluste konnte die BYD-Aktie erst im August des letzten Jahres beenden und in eine neue Aufwärtsbewegung übergehen. Diese ließ den Kurs bis zum 30. November von 4,42 Euro in der Spitze bis auf 6,69 Euro ansteigen. Auf diesem Niveau ging die Aktie in eine Konsolidierung über, die erst am 17. Januar bei 4,80 Euro endete.

Den Käufern gelang es in der zweiten Januarhälfte und im Februar, die Aktie in einen kurzfristigen Aufwärtstrend übergehen zu lassen, die 50-Tagelinie zu überwinden ... (Dr. Bernd Heim)

