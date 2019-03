Berlin (ots) - Der frühere Bundesaußenminister und ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel hat die Reaktion der Bundesregierung auf Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für Europa scharf kritisiert und eigene Initiativen gefordert. "Der deutsch-französische Motor stottert nicht einmal mehr, sondern er steht schlicht still", schreibt Gabriel in einem Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe).



www.tagesspiegel.de/politik/europaeische-union-merkel-zwingt-macro n-zum-alleingang/24068266.html



Rückfragen richten Sie bitte an:



Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de