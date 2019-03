Der USD/CAD ist vor der wichtigen geldpolitischen Entscheidung der kanadischen Notenbank an diesem Mittwoch deutlich gestiegen. Zuletzt handelte der USD/CAD auf 1,3356 und damit in einer Range zwischen 1,3296 bis 1,3359. In den letzten vier Handelstagen ist der USD/CAD gestiegen, was die bärische Tendenz negierte. Ein Spurt über den Schlüsselwiderstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...