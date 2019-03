Bielefeld (ots) - Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus rechnet damit, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auch die künftige Kanzlerkandidatin wird. Im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwochausgabe) sagte Brinkhaus: "Die Bundeskanzlerin hat gesagt, sie steht bis 2021 zur Verfügung. Spätestens auf dem Parteitag im Herbst 2020 werden wir dann festlegen, wer unser Kanzlerkandidat oder unsere Kanzlerkandidatin wird. So wie es heute aussieht, wird das dann als Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sein."



OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2



Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de