Bonn (ots) - Respektlos oder nur ein Karnevalswitz? Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kassiert wegen einer Äußerung über das dritte Geschlecht gerade viel Kritik. Auch beim politischen Aschermittwoch wird ausgeteilt - derb und polemisch. "Der Sozi ist an sich nicht dumm. Er hat nur viel Pech beim Nachdenken." Sagte einst Andreas Scheuer, damals noch CSU-Generalsekretär "Eher wird ein Hund einen Wurstvorrat anlegen, als der Ede Stoiber die Bürokratie bekämpfen." So Kurt Beck, ehemaliger SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Beim politischen Aschermittwoch, dem verbalen Schlagabtausch der größten Parteien, ist kein Platz für empfindliche Gemüter.



Doch was ist noch witzig, was ist blamabel? Wie viel Ernst steckt im politischen Aschermittwoch? Wo liegen die Grenzen des guten Geschmacks?



Anke Plättner diskutiert u.a. mit: Maximilian Nowroth, Orange by Handelsblatt Anatol Stefanowitsch, Sprachwissenschaftler Tanja Brandes, Berliner Zeitung



http://ots.de/UyFwZo



