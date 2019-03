Effecten-Spiegel AG auch für 2018 im Dividendenmodus DGAP-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Effecten-Spiegel AG auch für 2018 im Dividendenmodus 05.03.2019 / 20:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Effecten-Spiegel AG bleibt auch für 2018 im Dividendenmodus In der Gesamtbetrachtung war das Börsenjahr 2018 eines der schlechtesten Jahre der Aktienmarktgeschichte weltweit. In einem Umfeld ständig wechselnder Extremsituationen behauptete sich die Effecten-Spiegel AG besser als vergleichbare Gesellschaften und weist trotz außerplanmäßiger Abschreibungen in Höhe von 2,78 Mio. EUR auf Wertpapiere des Anlage- und Umlaufvermögens einen Jahresüberschuss von 1,39 (Vorjahr: 3,82) Mio. Euro aus. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf 2,29 Mio. Euro. Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 resultiert in erster Linie aus der teilweisen oder vollständigen Veräußerung einer Anzahl von Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens. Insgesamt wurden aus dem Verkauf von Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögens Erträge in Höhe von 3,38 (Vorjahr: 4,78) Mio. EUR erzielt. Aus Dividenden wurden 1,7 (1,1) Mio. EUR vereinnahmt, davon 341 TEUR als Nachzahlungen für die MAN SE für die Jahre 2014 bis 2017. Der Gewinnbeitrag des Verlagsgeschäfts liegt bei 192 TEUR und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 42 TEUR. Aufgrund der hohen Eigenkapitalquote von 95,36 % und einer Gewinnrücklage von 8,1 Mio. EUR schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 24. Mai 2019 vor, den ermittelten Bilanzgewinn an die Aktionäre als Dividende in Höhe von 0,55 EUR je Stamm- und Vorzugsaktie auszuschütten. Der sich aus der gesetzlichen Neubewertung der Pensionsrückstellungen ergebende und für die Ausschüttung gesperrte Unterschiedsbetrag in Höhe von 354 TEUR soll auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen werden. Auf dem aktuellen Kursniveau liegt die Dividendenrendite sowohl für die Effecten-Spiegel-Stammaktie als auch für die -Vorzugsaktie bei über 3 %. 05.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Effecten-Spiegel AG Tiergartenstraße 17 40237 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211 - 68 30 22 Fax: 0211 - 69 12 998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de ISIN: DE0005647606, DE0005647630 WKN: 564760, 564763 Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 784131 05.03.2019 ISIN DE0005647606 DE0005647630 AXC0239 2019-03-05/20:02