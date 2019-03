Frankfurt (ots) - Doch es drängt sich die Frage auf, ob Anspruch und Wirklichkeit zusammenpassen und ob es sich bei den Ideen vor allem um plakative Slogans handelt. Das gilt auch für die nationale Politik. So schlägt der Präsident, der gerne für den Schutz des Planeten plädiert, in seinem Schreiben die Gründung einer europäischen Klimabank vor. Seine Regierung schraubte jedoch ehrgeizigere Klimaziele zurück, verschob den Abbau der Atomenergie und verpasste dem Ausbau erneuerbarer Energien einen Dämpfer. Macron fordert die Gründung einer europäischen Agentur für den Schutz der Demokratie - während sein eigenes Presseteam regelmäßig Journalisten zu kontrollieren und einzuschüchtern versucht. Seine europäischen Partner irritiert er bisweilen mit immer neuen, öffentlich geäußerten Vorschlägen, ohne die Zwänge ihrer konkreten Ausarbeitung zu berücksichtigen. Hauptsache, er verpasst sich so das Image eines dynamischen Visionärs. Wichtiger als Visionen ist aber ihre Umsetzung.



