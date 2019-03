Der US-Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag bislang recht lustlos. Der seit Ende 2018 laufenden Rally geht zunehmend die Puste aus. Am Vortag schon hatten erfreuliche Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche den Indizes letztlich nichts mehr genutzt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt mit minus 0,01 Prozent bei 25 815,87 Punkten kaum verändert. "Sein Aufwärtstrend dürfte vorerst stoppen", glauben die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar. "Wie schnell er fortgesetzt wird, hängt vom Umfang und von der Dynamik der nun zu erwartenden Gewinnmitnahmen ab."

Der marktbreite S&P 500 sank am zweiten Handelstag der Woche bislang um 0,09 Prozent auf 2790,39 Punkte. Moderat im Plus mit 0,12 Prozent notierte dagegen der technologielastige Nasdaq 100 beim Stand von 7159,60 Punkten.

Jüngste Konjunkturdaten aus den USA waren besser als erwartet. So hatte sich die Stimmung der Dienstleister in den USA im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Auch Daten vom Häusermarkt hatten positiv überrascht.

Die Aktien von General Electric (GE) gerieten nach Aussagen von Unternehmenschef Larry Culp stark unter Druck und verloren zuletzt rund 6 Prozent. Culp hatte auf einer Investorenkonferenz in den USA einen negativen Cashflow für das laufende Jahr in Aussicht gestellt und sich zudem recht pessimistisch zu den Perspektiven der Kraftwerkssparte geäußert. Der Traditionskonzern steckt tief in der Krise. 2018 hatte GE unter anderem wegen Problemen in der Kraftwerkssparte einen Verlust von knapp 23 Milliarden Dollar verzeichnet.

Für die Anteile von Salesforce ging es um 1,4 Prozent abwärts. Nach einem kräftigen Wachstum im Schlussquartal 2018 hatte der US-Softwarehersteller mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht.

Hohe Gewinne verbuchten die Aktien der Einzelhändler Target und Kohl's mit plus 4,8 beziehungsweise plus 7 Prozent. Beide hatten mit ihren Gewinnzielen für 2019 die Analystenerwartungen übertroffen. In ihrem Kielwasser rückten im Dow Walmart um 0,8 Prozent als zweitbester Wert vor.

Die Aktien des Krankenversicherers UnitedHealth Group - am Vortag noch mit hohem Verlust abgeschlagen am Dow-Ende - waren am Dienstag mit plus 2,2 Prozent der Spitzenwert im Leitindex. Dagegen ging es für die Anteile der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens auf dem letzten Platz erneut bergab, und zwar um 1,9 Prozent.

Die Titel des Elektroautobauers Tesla dämmten ihr Minus zuletzt auf 1,3 Prozent etwas ein, nachdem zuvor Berichte über Probleme mit den chinesischen Behörden im Zusammenhang mit dem als Hoffnungsträger geltenden Model 3 für weitaus höhere Abschläge gesorgt hatten./ajx/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

