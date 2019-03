Die Wiener Börse hat bei ihrer heutigen halbjährlichen Überprüfung der Zusammensetzung der Indizes keine Änderungen am Leitindex ATX vorgenommen. Weitere Benchmarks wie ATX five oder ATX prime bleiben ebenfalls unverändert, teilte die Börse am Dienstagabend mit. Der ATX enthält die 20 liquidesten Aktien der Wiener Börse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...