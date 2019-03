Berlin (ots/PRNewswire) - Die Preisträger der Merchant Payments Ecosystem Awards 2019 wurden am Mittwoch, den 20. Februar im Rahmen der MPE Awards-Galaveranstaltung mit Abendessen im Hotel InterContinental Berlin bekanntgegeben. Anwesend waren mehr als 1000 Teilnehmer der MPE2019-Konferenz.



Die Merchant Payments Ecosystem Awards (MPE Awards) werden für besondere Verdienste von Unternehmen quer durch das Ökosystem der kaufmännischen Zahlungsabwicklung in Europa vergeben. Die MPE Awards gibt es seit 2010. Mit diesen ersten europäischen Preisen ihrer Art werden die herausragende Rolle von Card-Acquirern, Abwicklern, PSPs, POS und Anbietern von Bezahllösungen herausgestellt und Menschen und Organisationen gewürdigt, die die Branche vorwärts bringen.



Die Kategorien wurden 2019 komplett überarbeitet, um die Schwerpunktbereiche im heutigen Markt für Zahlungsakzeptanz zu reflektieren. Zudem gibt es für teilnehmende HÄNDLER eine brandneue Kategorie "Beste Implementierung/Prozess für kaufmännische Zahlungsabwicklung". Mit den MPE Awards 2019 werden die besten Zahlungsabwickler in 12 Kategorien gewürdigt. Sie sind in 2 Gruppen unterteilt und werden nach unterschiedlichen Gesichtspunkten bewertet.



"Wir gratulieren den Preisträgern und Bewerbern der MPE 2019 Awards auf der MPE-Konferenz", sagte Natalia Ivanis, Head of Marketing & Media Partnership, Empiria Group (www.empiriagroup.eu, Veranstalter der MPE-Konferenzen).



- BESTE IMPLEMENTIERUNG/PROZESS FÜR KAUFMÄNNISCHE ZAHLUNGSABWICKLUNG - Computop - BESTES ON-BOARDING-VERFAHREN/LÖSUNG - Technologi - BESTER PSP - Yandex.Money - BESTE ID-, SICHERHEITS- & ANTIBETRUGS-LÖSUNG - Forter - BESTE POS-INNOVATION/POS-SOFTWARE-ZAHLUNGSANWENDUNGEN - myPOS Europe - BESTE KAUFMÄNNISCHE ZAHLUNGSABWICKLUNGS-PARTNERSCHAFT - Handpoint - BESTE INTERNATIONALE/GRENZÜBERSCHREITENDE ZAHLUNGSLÖSUNG - ACI_Worldwide - BESTER ACQUIRER/ABWICKLER - PPRO - BESTE DATENANALYSE & FORSCHUNG - Nets Group - BESTE ALTERNATIVE ZAHLUNGSLÖSUNG - Banking Circle - MPE-INFLUENCER DES JAHRES - Newgen Payments - BESTE STARTUP-INNOVATION - MuchBetter



Weitere Informationen zu den Preisträgern der MPE Awards finden Sie unter: https://www.merchantpaymentsecosystem.com/awards



Sponsor der MPE 2019 Awards war DISCOVER GLOBAL NETWORK https://www.discoverglobalnetwork.com/en-us/



Informationen zu MPE:



Merchant Payments Ecosystem (MPE) ist die größte europäische Fachkonferenz, Messe und Gemeinschaft für die kaufmännische Zahlungsabwicklung mit Schwerpunkt auf Card-Acquiring, alternativen Zahlungslösungen, Merchant Services, POS sowie mobiler und Online-Zahlungsakzeptanz.



Das MPE-Ökosystem verbindet Händler, Acquirer, PSPs, Zahlungsabwickler, Schemata, Regulatoren, Gateways, POS HW/SW-Lösungsanbieter und innovative FinTechs.



