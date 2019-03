Ismaning (ots) - Durch die Akquisition von WhiteHat Security positioniert sich NTT Security als Cyber-Security-Anbieter mit einem der umfangreichsten Lösungsportfolios im Markt.



NTT Security Corporation (Tokyo) hat eine Vereinbarung über den Kauf von WhiteHat Security, einem der führenden Application Security Provider für Unternehmens-Applikationen, unterzeichnet. Nach der Übernahme wird das bislang in Privatbesitz befindliche Unternehmen als unabhängige, hundertprozentige Tochtergesellschaft der NTT Security Corporation agieren.



Mit dieser Akquisition wird NTT Security eines der umfassendsten End-to-End-Cyber-Security-Portfolios weltweit anbieten. Gemeinsam wollen NTT Security und WhiteHat Security die Sicherheitsanforderungen von Unternehmen erfüllen, die von der IT-Infrastruktur bis hin zu kritischen Geschäftsanwendungen reichen und den gesamten Lebenszyklus der Digitalen Transformation abdecken.



Durch diese neue Akquisition erweitert NTT Security sein Lösungsangebot noch einmal deutlich und ermöglicht es seinen Kunden und Partnern, von der branchenführenden, Cloud-basierten Application Security Platform von WhiteHat Security zu profitieren. Die Kunden und Partner von WhiteHat erhalten Zugang zu den Consulting Services von NTT Security sowie zu den plattformbasierten Next Generation Managed Security Services.



"Das übergeordnete Ziel von NTT Security ist es, umfassende, wegweisende Cyber-Sicherheitslösungen anzubieten, die den umfangreichen Anforderungen der Digitalen Transformation gerecht werden. WhiteHat ist weltweit als Marktführer und Pionier in den Bereichen Application Security Cloud Services und DevSecOps anerkannt", sagt Katsumi Nakata, Chief Executive Officer bei NTT Security. "Durch die Aufnahme von WhiteHat Security in unser Portfolio sind wir nun gut positioniert, um unsere Vision von Sicherheit in einer intelligenten und vernetzten Gesellschaft durch umfassende Security-Lösungen für Unternehmen in der Digitalen Transformation umzusetzen."



"WhiteHat konzentriert sich auf Application Security, bietet seinen Kunden und Partnern umfangreiche Lösungen und wir werden auch weiterhin in unsere Mitarbeiter und Technologien investieren, um diese Führungsrolle sicherzustellen", ergänzt Craig Hinkley, CEO von WhiteHat Security. "Die Synergie zwischen unseren beiden sicherheitsfokussierten Unternehmen wird es Partnern, Kunden und Interessenten ermöglichen, von unseren kombinierten Cyber-Sicherheitslösungen zu profitieren."



Mit ihren komplementären Lösungen und Services werden NTT Security und WhiteHat Security auch weiterhin in neue Technologien investieren, um die Geschäftsaktivitäten ihrer Kunden zu sichern. Die Übernahme verbessert die Fähigkeit von NTT Security, auf globaler Ebene leistungsstarke und effiziente Application Security anzubieten.



Über NTT Security



NTT Security ist das auf Sicherheit spezialisierte Unternehmen und "Security Center of Excellence" der NTT Group. Mit "Embedded Security" ermöglicht NTT Security den NTT-Group-Unternehmen (Dimension Data, NTT Communications und NTT DATA) die Bereitstellung zuverlässiger Business-Lösungen für Kundenanforderungen in der digitalen Transformation. NTT Security verfügt über 10 SOCs, sieben Zentren für Forschung und Entwicklung sowie mehr als 1.500 Sicherheitsexperten und behandelt jährlich Hunderttausende Sicherheitsvorfälle auf sechs Kontinenten.



NTT Security sichert eine effiziente Ressourcennutzung, indem den Unternehmen der NTT Group der richtige Mix an ganzheitlichen Managed Security Services, Security Consulting Services und Security-Technologie zur Verfügung gestellt wird - unter optimaler Kombination von lokalen und globalen Ressourcen. NTT Security ist Teil der NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), einem der größten IKT-Unternehmen weltweit. Weitere Informationen über NTT Security finden sich auf: www.nttsecurity.com



Über WhiteHat Security



WhiteHat Security has honed its 17 years of experience in the application security space to provide developers with the tools and services they need to write and deliver the most secure software at the speed of business. The award-winning WhiteHat Application Security Platform, which has been featured on the Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing for the last five years, is empowering DevSecOps by continuously assessing the risk for organizations' software assets and helping them to embed security throughout the software life cycle (SLC). The company is based in San Jose, California, with regional offices across the U.S. and Europe. For more information on WhiteHat Security, please visit www.whitehatsec.com, and follow us on Twitter, LinkedIn and Facebook.



Über die NTT Group in Deutschland



Zur NTT Group in Deutschland gehören neben NTT Security die Unternehmen Arkadin, Dimension Data, e-shelter, itelligence, NTT Communications und NTT DATA. In Deutschland beschäftigt die NTT Group rund 5.300 Mitarbeiter. Der Umsatz liegt bei über 1,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen zur globalen NTT Group finden sich unter http://www.ntt.co.jp/index_e.html.



Unsere Security Services können über diese NTT-Group-Unternehmen bezogen werden: Dimension Data, NTT Communications, NTT DATA



