NEW YORK, March 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selina - von der Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen 2019 ausgezeichnet - hat heute ein zweites Hotel in New York City und ein weitläufiges Refugium in Woodstock, New York (USA) angekündigt. Das Unternehmen beschleunigt damit nach dem vor kurzem angekündigten Flaggschiff-Standort in der 138 Bowery in New Yorks Little Italy seinen Plan, bis 2020 mehr als 15 Hotels in den USA zu eröffnen.



Damit bestätigt Selina, dass das in der 518 W 27th Street, also im Herzen von Chelsea gelegene Hotel Americano der zweite Standort des Unternehmens in New York City wird. Das 3.530 Quadratmeter große Anwesen wird im Mai eröffnet und verfügt über 126 Betten. Hier werden Hotel-, Coworking-, Restaurant- und Bar-Konzepte mit einem Format kombiniert, das eine ganzjährig geöffnete Dachterasse sowie eine lebendige Kunstgalerie einschließt. Darüber hinaus sind die Hotelzimmer vom berühmten Galerieviertel inspiriert.

Die unterschiedlichen Ansätze von Selina in Bezug auf Standorte - belegt durch die 45 einzigartigen und oft unerwarteten Standorte in den Städten, an den Küsten und den Dschungeln in Lateinamerika und Europa - spiegeln sich auch in dem 2.508 Quadratmeter großen Anwesen auf einem 6,5 Hektar großen Grundstück in Woodstock, New York, wider, das das Unternehmen erworben hat. Geplant ist, das Hotel diesen August vor dem 50. Jahrestag des Woodstock Music Festival zu eröffnen. Auf dem Gelände, das als Rückzugsort für Künstler und kreative Köpfe gedacht ist, werden darüber hinaus auch die Selina Music Studios, ein Markenzeichen von Selina, ihre Türen öffnen.

Selina hatte sein Flaggschiff-Hotel in der 138 Bowery in New York City im Dezember 2018 bekanntgegeben. Das ca. 5.800 Quadratmeter große Gebäude, das derzeit umgebaut wird und dessen Eröffnung für Juni geplant ist, wird Konzepte für Hotels, Coworking, Einzelhandelsgeschäfte sowie Restaurants und Bars umfassen, darunter eine weitläufige Dachterrasse und Gemeinschaftsbereiche, die das ganze Jahr von Künstlern und Musikern mit Leben gefüllt werden, mit einem Programm zur Förderung von Künstlern vor Ort sowie Kunstateliers und Aufnahmestudios.

Laut Yoav Gery, President von Selina, werden die Standorte die ersten von vielen sein, die im Zuge der Erweiterung des kulturorientierten Unternehmens um 100 % in den USA eröffnet werden.

"Die Geschwindigkeit, mit der wir auf der ganzen Welt wachsen, hat die Nachfrage nach unserem erlebnisorientierten Gastgewerbemodell bewiesen. Wir freuen uns darauf, das Flair Lateinamerikas - dort haben wir die ersten Standorte eröffnet - mit der Spitzentechnologie unseres in Tel Aviv ansässigen Innovationsteams zusammenzubringen, um hochkreativ gestaltete und vernetzte Hotel- und Coworking-Bereiche in den ganzen USA zu entwickeln", sagte Gery.

"Wir sind an der Spitze einer Verschiebung in Bezug darauf, wie Millennials, die Generation Z und Nomaden aller Altersgruppen und Hintergründe leben, arbeiten und die Welt erkunden. Eine solch herausragende Präsenz in den Vereinigten Staaten ist für unser abenteuerlustiges Publikum besonders wichtig."

Mit mehr als 40 zusätzlichen Standorten, die sich derzeit in Lateinamerika, Europa und Nordamerika in der Entwicklung befinden - darunter drei Hotels in Miami, die in diesem Jahr eröffnet werden sollen - sucht Selina aktiv nach Immobilien an der Westküste, im Mittleren Westen, im Südwesten und im Südosten Amerikas, unter anderem in Städten, in der Wüste und in Küstenorten.

Weitere Informationen zu Selina erhalten Sie unter www.selina.com (http://www.selina.com/).

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Zoe Watson unter zoe@praytellagency.com oder +1 415.758.8771

Alice Lu unter alice@praytellagency.com oder +1 617.818.2944

ÜBER SELINA:

Selina ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Marken im Bereich Gastgewerbe und vereint wunderschön gestaltete Unterkünfte mit Coworking, Erholung, Wellness und lokalen Erlebnissen. Selina wurde speziell für im Stil von Nomaden reisende Menschen von heute entwickelt und bietet seinen Gästen eine globale Infrastruktur für nahtloses Reisen und Arbeiten im Ausland. Seit der Gründung des Unternehmens 2015 in Lateinamerika wurde jedes Hotel von Selina in Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern, Schöpfern und Trendsettern entworfen. So kehrt neues Leben in die bestehenden Gebäude an interessanten Orten auf der ganzen Welt ein - von urbanen Städten bis zu abgelegenen Stränden und Dschungeln. Selina betreibt derzeit über 45 Standorte in ganz Lateinamerika und Europa und wächst mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich einer neuen Immobilie pro Woche. Das Unternehmen plant eine rasche Expansion in Europa und den Vereinigten Staaten. Bis 2022 sollen 100 Standorte und 100.000 Betten erreicht werden. Weitere Informationen zu Selina finden Sie unter www.selina.com oder unter @selina auf Instagram oder Facebook.

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8031343-35d5-4914-a8bf-b612624dfdaf (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8031343-35d5-4914-a8bf-b612624dfdaf)