FIS Investran und FIS Data Exchange in der APAC-Region eingeführt

Wie CSC, der weltweit führende Anbieter von Geschäfts-, Rechts-, Steuer- und Digital-Brand-Dienstleistungen, heute bekanntgab, hat sich das Unternehmen für FIS, den weltweit größten globalen Anbieter von Finanztechnologielösungen, entschieden, um die Verwaltungsdienstleistungen von Dritten für die Private-Equity- und Immobilienkunden von CSC zu verwalten. CSC wird FIS Investran und FIS Data Exchange im Rahmen der Partnerschaft einsetzen.

Investran, eine preisgekrönte integrierte Lösung für Fondsbuchhaltung, und Data Exchange, ein Anlegerportal für Analysen und Reporting, unterstützen den gesamten Investitionslebenszyklus und automatisieren Front-, Middle- und Back-Office-Prozesse für Private-Equity- und alternative Investmentgesellschaften. Den Rollout der Lösung nimmt CSC zunächst in der asiatisch-pazifischen Region vor, anschließend soll ihr Einsatz auf Niederlassungen in der ganzen Welt erweitert werden.

"FIS steht in dem Ruf, einer der sichersten weltweit tätigen Technologieanbieter zu sein, und betreut Fondsverwalter mit der Investran- und Data-Exchange-Plattform", so Bill Popeo, President der Sparte Global Financial Markets von CSC. "FIS wie auch CSC bietet branchenführende Systeme, Lösungen und Dienstleistungen. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Mehrwert für unsere wachsende Private-Equity-Verwaltung sowie für unsere steigenden Reporting- und Buchhaltungsdienstleistungen dar."

"Wir fühlen uns geehrt, dass wir von CSC den Zuschlag für unsere Verwaltungslösung für die Fondsverwaltungskunden von CSC erhalten haben", so Martin Boyd, Head of Institutional Wholesale bei FIS. "Unsere technologische Marktführerschaft und die Erfolgsbilanz von CSC bei der Bereitstellung eines unvergleichlich hohen Dienstleistungsniveaus bilden eine leistungsstarke Kombination."

Chris Daly, Vice President des CSC-Bereichs Global Financial Markets in der APAC-Region, schlägt in dieselbe Kerbe wie Boyd und führt an, dass die besten Arbeitsbeziehungen diejenigen sind, die kaum wahrgenommen werden, aber das Geschäft täglich besser machen. "Zu solchen Partnerschaften kommt es, wenn man mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, das Ihre Interessen ebenso so sehr versteht wie die eigenen."

Über CSC

CSC bietet ein umfassendes Spektrum von Verwaltungs- und administrativen Dienstleistungen für Kreditgeber, Fondsmanager, Kreditnehmer und Kapitalmarktteilnehmer. Wir sind in der Lage, durchgehende und maßgeschneiderte Dienstleistungen in jedem Stadium des Geschäftszyklus zu erbringen, und verfügen über eine jahrzehntelange Erfahrung in Private Equity, Immobilien, strukturierten Finanzierungen sowie Restrukturierung in einem umfassenden Spektrum von Vermögensklassen. Wir sind der vertrauenswürdige Partner für 90 der Unternehmen des Fortune 500, mehr als 65 der Best Global Brands (Interbrand), knapp 10.000 Anwaltskanzleien und über 3.000 Finanzinstitute. Der Sitz des Unternehmens befindet sich seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA. CSC betreibt Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und der asiatisch-pazifischen Region. Wir sind ein globales Unternehmen und bieten unsere Dienstleistungen unabhängig vom Standort unserer Kunden an. Dies gelingt uns, indem wir Fachleute für jede Geschäftssparte beschäftigen, in der wir tätig sind. Weitere Informationen über die Fondsverwaltungsdienstleistungen erhalten Sie unter csc.global/fundadmin.

Über FIS

FIS ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzdienstleistungstechnologie und auf Retail- und Institutional Banking, Zahlungsverkehr, Anlage- und Vermögensverwaltung, Risikomanagement und Compliance sowie Outsourcing-Lösungen spezialisiert. FIS betreut, unterstützt durch die große Bandbreite seines Lösungsportfolios, seiner globalen Kompetenzen und seines Fachwissens, mehr als 20.000 Kunden in über 130 Ländern. FIS mit Sitz in Jacksonville, Florida, USA, beschäftigt über 47.000 Mitarbeiter rund um den Globus und ist weltweit führender Anbieter von Lösungen für Zahlungsabwicklung, Finanzsoftware und Banking. FIS ist Anbieter von Software, Dienstleistungen und Outsourcing-Lösungen für die Finanzwelt und ein Unternehmen des Fortune 500 sowie des Standard Poor's 500-Index. Weitere Informationen über FIS erhalten Sie unter https://www.fisglobal.com/.

