Für die meisten deutschen Supermärkte qualifiziert sich aus der Form geratenes Gemüse nicht für die Regale. Es landet öfter im Müll als nicht. Aber für Nicole Klaski, eine Wegbereiterin im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung, ist es etwas wunderbares und wertvolles. Nicole Klaski, Founder of THE GOOD FOOD, finds a heart-shaped potato while going through...

Den vollständigen Artikel lesen ...