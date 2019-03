"Neue Osnabrücker Zeitung" zu Grüne/DGB:

"Man sollte solche Treffen nicht überbewerten, aber auch nicht übersehen: Grüne und Gewerkschafter auf höchster Ebene im freundlichen Gespräch, das ist ein Signal weit über den Tag hinaus. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Gewerkschaften allein in der SPD einen Partner für sozialpolitische Reformen sehen konnten. Jetzt stehen dafür auch die Grünen zur Verfügung. Längst sind sie keine reine Ökopartei mehr, sondern thematisch breit aufgestellt. Kein anderer steht dafür so sehr wie Parteichef Robert Habeck, der das Feld der Sozialpolitik so intensiv beackert wie kaum ein anderer."/be/DP/jha

