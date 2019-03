Die EU-Handelskommissarin reist nach Washington, die türkische Zentralbank entscheidet über Zinsen, Schaeffler zieht Bilanz. Was die Märkte bewegt.

Mit 11.621 Punkten erreichte der Dax am Dienstag den höchsten Schlusskurs der vergangenen viereinhalb Monate und schloss 0,2 Prozent höher als am Vortag. Insgesamt verlief der Wochenbeginn für die Börsen eher ruhig.

Zur Wochenmitte rückt allerdings der Handelskonflikt zwischen Europa und den USA erneut in den Fokus der Börsianer. So reist die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nach Washington, um mit der US-Regierung über die Handelsbeziehungen der beiden Nationen zu sprechen. Passend dazu soll die Handelsbilanz der USA für Dezember 2018 veröffentlicht werden.

Vorbörslich notiert das Börsenbarometer mit 11.614 Punkten annähernd auf dem Stand von Dienstag, wie Daten außerbörslicher Handelsplattformen zeigen. Was am Mittwoch sonst noch wichtig wird.

1 - Vorgaben aus den USA

Hin- und hergerissen zwischen der Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft einerseits und der Hoffnung auf ein Ende des Zollstreits andererseits agierten Anleger an der Wall Street am Dienstag sehr vorsichtig. Die Aktienkurse bewegten sich kaum. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,1 Prozent auf 25.806 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank ebenfalls 0,1 Prozent auf 2789 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 7576 Punkten in etwa auf der Stelle. Der große Verlierer des Tages war General Electric (GE). Die Anteilsscheine des Siemens-Rivalen fielen fast fünf Prozent. Der Mischkonzern hatte zuvor mitgeteilt, dass der Cash-flow aus seinem Industriegeschäft in diesem Jahr negativ ausfallen dürfte. Grund sei die anhaltende Schwäche in der Kraftwerks-Sparte.

2 - Handel in Asien

