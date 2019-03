Die TAG Immobilien AG (TAG) veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht 2018. Mit einem auf über 84.000 Einheiten gewachsenen Portfolio erzielte das Unternehmen ein starkes operatives Ergebnis und profitierte zudem von den in 2017 und 2018 umgesetzten Refinanzierungsmaßnahmen. Ausgezeichnete operative Entwicklung begründet starke Finanzkennzahlen Die Mieteinnahmen des Konzerns erhöhten sich von EUR 293,0 Mio. im Vorjahr auf EUR 302,2 Mio. im Geschäftsjahr 2018. Daraus resultierte ein starkes Mietergebnis von EUR 246,1 Mio. (Vorjahr: EUR 236,6 Mio.), das neben dem erhöhten Ergebnis aus Dienstleistungen von EUR 17,7 Mio. (Vorjahr: EUR 14,9 Mio.) wesentlich zur positiven operativen Entwicklung beitrug. Der Vermietungsstand konnte in nahezu allen Regionen weiter ausgebaut werden, so dass die Leerstandsquote in den Wohneinheiten zum Jahresende erneut unter die 5%-Marke auf 4,7% nach 5,3% zu Beginn des Geschäftsjahres sank. Die Leerstandsquote des Gesamtportfolios belief sich im Dezember 2018 auf 5,3% nach 5,8% Ende 2017. Das Mietwachstum in den TAG-Wohneinheiten lag auf Basis des vergleichbaren Portfolios ("like-for-like") bei 2,6% p.a. inklusive der Effekte aus dem Leerstandsabbau bzw. bei 2,3% p.a. ohne diese Effekte. Im Vergleich zum Vorjahr (3,1% und 2,0% p.a.) erreichten diese Werte damit ein wiederum hohes Niveau bei weiterhin moderaten Gesamtinvestitionen in Höhe von durchschnittlich EUR 19,24 je m² (Vorjahr: EUR 15,12 je m²). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag mit EUR 542,2 Mio. wesentlich über dem EBT des Vorjahres von EUR 396,5 Mio. Dieser Anstieg resultierte, neben der positiven operativen Entwicklung und den reduzierten Finanzierungskosten (Rückgang der durchschnittlichen Fremdkapitalkosten im Jahresverlauf 2018 von 2,3% p.a. auf 1,9% p.a.), aus Bewertungsgewinnen des Immobilienportfolios, die sich im Gesamtjahr auf EUR 430,0 Mio. (Vorjahr: EUR 293,0 Mio.) addierten. Damit wurde das Immobilienportfolio im Jahresvergleich um 10% aufgewertet, dies unterstreicht die Preisdynamik und die positive Marktentwicklung in den von der TAG bewirtschaften Regionen. Im Ergebnis bleibt die Immobilienbewertung mit durchschnittlich ca. EUR 940 je m² bzw. einer Ist-Rendite von 6,5% jedoch weiterhin auf konservativem Niveau und bietet damit Potential für weitere Wertsteigerungen. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie erhöhte sich zum Ende des Jahres 2018, trotz der im Mai 2018 erfolgten Dividendenzahlung von EUR 0,65 je Aktie, um 26% auf EUR 17,32 nach EUR 13,80 zum Ende des Vorjahres. Der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) reduzierte sich zum Jahresende 2018 in Folge des starken Bewertungsergebnisses auf 47,3%, im Vergleich zum Vorjahr sank der LTV damit um 5-Prozentpunkte. Neben dem deutlich erhöhten FFO verbesserte sich auch der AFFO, der sich aus dem FFO abzüglich der gesamten Modernisierungsaufwendungen ergibt, im Jahresvergleich auf EUR 88,4 Mio. bzw. EUR 0,60 je Aktie (+5%). Das Konzernergebnis stieg von EUR 313,7 Mio. im Vorjahr um 56% auf EUR 488,2 Mio. in 2018. Im vierten Quartal 2018 konnten weitere rund 1.200 Wohnungen akquiriert werden. Damit ergibt sich für das Jahr 2018 eine gesamte Akquisitionsleistung von über 2.700 Wohnungen. Sämtliche Akquisitionen erfolgten in bereits zuvor von der TAG bewirtschafteten Regionen in Ostdeutschland zu einer weiterhin sehr attraktiven durchschnittlichen Bruttoanfangsrendite von 7,8%. Auf der Verkaufsseite wurde die Veräußerung von ca. 1.600 Wohnungen beurkundet. Dabei handelt es sich zum ganz überwiegenden Teil um sogenannte "non-core assets", die aufgrund ihrer Standorte nicht zum strategischen Kernbestand der TAG zählen und zu ihren Buchwerten veräußert wurden. Erhöhter Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2018, Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 unverändert Bereits im August 2018 wurde die FFO- und Dividendenprognosen für das Geschäftsjahr 2018 aufgrund der sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung der TAG auf EUR 141 Mio. bis EUR 143 Mio. (EUR 0,97 je Aktie) bzw. EUR 0,73 je Aktie erhöht. Diese Einschätzung konnte mit EUR 146,5 Mio. bzw. EUR 1,00 je Aktie durch die unverändert starken Ergebnisse im dritten (FFO von EUR 37,5 Mio.) und vierten (FFO von EUR 37,8 Mio.) Quartal 2018 noch einmal übertroffen werden. Für das Geschäftsjahr 2018 ist daher nunmehr eine Dividende von EUR 0,75 je Aktie geplant, dies entspricht einem Anstieg um 15% im Vergleich zum Vorjahr und einer konstanten Ausschüttungsquote von 75% des FFO. Für das Geschäftsjahr 2019 gelten unverändert zu der im November letzten Jahres veröffentlichten Prognose folgende Werte: - FFO: EUR 154 Mio. bis EUR 156 Mio. bzw. EUR 1,06 je Aktie - Dividende: EUR 0,80 je Aktie Martin Thiel, CFO der TAG, erläutert: "Wie bereits im Vorjahr haben wir auch in 2018 unsere bereits unterjährig erhöhten Prognosen noch einmal übertreffen können. Unser Geschäftsmodell, das die langfristige Bewirtschaftung renditestarker Immobilien in den sogenannten B-Standorten, gerade auch in Ostdeutschland, zum Gegenstand hat, erweist sich nun seit Jahren als sehr erfolgreich. Konkret kommt das unseren Aktionären mit einer im Vergleich zum Vorjahr um 15% gestiegenen Dividende zu Gute. Unsere Strategie bleibt auch weiterhin, Portfolios und Quartiere in Regionen, die von vielen Marktteilnehmern nicht ausreichend beachtet werden und unter fehlenden Investitionen und steigenden Leerständen leiden, für bestehende und neue Mieter wieder attraktiv zu machen." Nachhaltigkeitsbericht 2018 parallel zum Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht In Ergänzung zur finanziellen Berichterstattung gibt der ebenfalls heute veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht Auskunft über nicht-finanzielle Aspekte, die für das Geschäftsmodell der TAG wesentlich sind. Anknüpfend an den Bericht des vergangenen Jahres informiert die TAG über ihre Fortschritte und Entwicklungen in Bezug auf ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Aktivitäten, wie zum Beispiel das im November 2018 gestartete Pilotprojekt Smart Home, das Quartiersmanagement in Döbeln-Nord oder Sanierungsmaßnahmen in einem Quartier in Borsdorf, die zu Ressourcenschonung und Klimaschutz beitragen. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert, inwieweit bereits begonnene Maßnahmen weitergeführt und intensiviert wurden und welche neuen Ziele sich die TAG unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit gesetzt hat. Der Bericht folgt wie im Vorjahr den Standards der GRI und wurde von der Initiative in Übereinstimmung mit der Option "Kern" zertifiziert. Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen und Aktivitäten des abgelaufenen Geschäftsjahres können der heute veröffentlichten Präsentation, dem Geschäftsbericht 2018 sowie dem Nachhaltigkeitsbericht 2018 unter http://www.tag-ag.com/investor-relations entnommen werden. 