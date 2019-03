Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOBAUER - Nach Informationen des Handelsblatts will die europäische Wettbewerbsbehörde noch in diesem Frühjahr formelle Beschwerdemitteilungen an Audi, BMW, Daimler und Volkswagen verschicken. Im sogenannten "Statement of Objections" werden die EU-Beamten erstmals detailliert aufführen, welche Vorwürfe sie den Autoherstellern in Sachen illegaler Absprachen bei Dieselmotoren machen. An Bußgeldern führt dann kaum noch ein Weg vorbei. Die Strafen können maximal bei zehn Prozent des Jahresumsatzes der beschuldigten Unternehmen liegen. Audi, BMW, Daimler und Volkswagen kommen gemeinsam auf fast 500 Milliarden Euro Jahresumsatz. Dem Handelsblatt liegen Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaften Braunschweig und München zur Dieselaffäre vor. Sie dokumentieren eine jahrelange Zusammenarbeit der Hersteller beim Thema Abgas und eine verschwörerisch wirkende Sprache. Mehrfach ermahnten sich die Beteiligten gegenseitig, die Details "keineswegs der Behörde zu zeigen". Gemeinsam wurde dann an der "Plausibilisierung" des Handels gegenüber den Behörden gearbeitet. (Handelsblatt S. 4)

THOMAS COOK - Vor wenigen Wochen hatte der Touristikkonzern Thomas Cook mitgeteilt, Optionen für seine Airlines zu prüfen, die bis hin zu einem Verkauf reichen könnten. Der Konzern möchte sich auf das Geschäft mit Hotels und Kreuzfahrten konzentrieren, seine Investitionen hier bündeln. Es geht um Fluggesellschaften in Deutschland (Condor), Großbritannien, Skandinavien und auf Mallorca, eine Flotte von 103 Jets und einen Umsatz von umgerechnet rund vier Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von rund 150 Millionen Euro. Vor wenigen Tagen beauftragte das Management die Investmentbanken Credit Suisse, Morgan Stanley und Bank of America Merrill Lynch damit, mögliche Käufer zu finden. Seit die Airlines von Thomas Cook im Schaufenster stehen, wird über Käufer spekuliert. Dabei klingt ein Szenario besonders schlüssig: die Zusammenlegung der Fluggesellschaften von Tui und Thomas Cook. Die sich so ergebende Flotte von rund 250 Jets könnte es mit genügend Nachfrage der beiden Anteilseigner Thomas Cook und Tui im Rücken und viel Synergiepotenzial durchaus mit einer Easyjet aufnehmen. (Handelsblatt S. 18)

PAYDIREKT - Der Onlinebezahldienst der deutschen Banken, Paydirekt, kann mit frischem Kapital in Höhe von 60 Millionen Euro rechnen. Das ist weitaus weniger als erwartet. Zuvor kursierten Gerüchte, es handle sich um eine Summe in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe. Beteiligt an Paydirekt sind neben der DZ Bank die Sparkassen-Finanzgruppe und private Banken. (Handelsblatt S. 33)

NOVARTIS - Für eine extrem teure Krebstherapie verabreden der Pharmakonzern Novartis und ein Krankenkassenverbund eine Erfolgsklausel. Stirbt der Patient, bekommt die Kassen einen Teil der Behandlungskosten zurück. (FAZ S. 15)

WEFOX - Das Berliner Versicherungs-Start-up Wefox sammelt eine Rekordsumme bei internationalen Geldgebern ein. Die Unternehmensgruppe hat gerade 110 Millionen Dollar Eigenkapital erhalten - so viel wie kein deutsches Versicherungs-Start-Up jemals zuvor. (Handelsblatt S. 30)

SCHUFA - Betrügereien sowohl im Verkehr zwischen Privatpersonen und Unternehmen als auch zwischen Unternehmen zu verhindern, ist in den vergangenen Jahren eines der zentralen Geschäftsfelder der Schufa geworden. "Wir haben uns zum führenden Lösungsanbieter von Auskunftei- und Informationsdienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher entwickelt", sagt der Vorstandsvorsitzende der Schufa Holding AG, Michael Freytag, im Interview der Börsen-Zeitung. Während es im Geschäftskundenbereich bisher nur ein Angebot für Banken gab, können sich seit Jahresanfang auch andere Unternehmen wie Onlinehändler in Echtzeit direkt beim Bestellvorgang mit Hilfe einer lernfähigen Software vor Betrugsversuchen schützen. (Börsen-Zeitung S. 4)

