Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOBRANCHE - Der Präsident des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sieht die heimischen Autohersteller vor einer unsicheren Zukunft. "Der Strukturwandel, der auf die deutsche Automobilindustrie zukommt, ist enorm", sagte Achim Wambach kurz vor Beginn des Genfer Autosalons im Interview mit Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. "Beim Elektromotor läuft die Branche hinterher, beim autonomen Fahren sind wir erst am Anfang." Eine spannende Frage werde sein, welche Rolle Daimler und andere Autobauer zukünftig bei den neuen Mobilitätsformen einnehmen werden. Vor wenigen Tagen haben Daimler und BMW ihre Kooperation bei selbstfahrenden Autos und bei Mobilitätsdiensten bekannt gegeben. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

KLIMASCHUTZ - Bislang wehrt sich die Union sowohl gegen verbindliche Klimaschutzziele für einzelne Ressorts als auch gegen einen Preis für den Ausstoß von Klimagasen. Nun deutet sich ein Umdenken an: Führende CDU-Politiker wollen sich nicht mehr gegen die CO2-Steuer stemmen. (Handelsblatt S. 10)

LEHRLINGE - Börsennotierte Großunternehmen haben im Zeitraum von 2013 bis 2017 ihre Ausbildungsaktivitäten drastisch reduziert. Das geht aus einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) hervor. Demnach sank die Zahl der Azubis um etwa ein Viertel von 47.000 auf rund 35.000. Bis zum Jahr 2013 war die Zahl der Auszubildenden noch stabil geblieben. Danach stellten die Unternehmen zwar mehr Mitarbeiter ein, reduzierten aber ihre eigenen Ausbildungsaktivitäten. (Handelsblatt S. 11)

GRUNDSTEUER - Die mühsame Reform der Grundsteuer hat 16 Universitätsprofessoren aufgeschreckt. Sie plädieren für eine gesetzgeberische Revolution. Der Bund sollte auf eine Neuregelung verzichten, fordern sie. Sie verweisen auf die unklare Reichweite seines Rechts, die Grundsteuer fortzuschreiben. Es sei verfassungsrechtlich zu riskant, eine echte Reform der Grundsteuer durchzuführen. Stattdessen sollte der Bund den Ländern den Raum geben, selbst Grundsteuergesetze zu beschließen. (FAZ S. 17)

DIGITALSTEUER - Die Wertschöpfung entsteht bei Digitalkonzernen nicht in einer Fabrik, sondern durch die Nutzer des Netzwerks. Forscher des Jacques-Delors-Institut der Berliner Hertie School of Governance haben aus dieser Erkenntnis ein Konzept für eine Digitalsteuer entwickelt. Während Frankreich eine Umsatzsteuer für Digitalkonzerne plant, soll im Konzept der Forscher der Gewinn besteuert werden. (Handelsblatt S. 17)

URHEBERRECHT - Bundesjustizministerin Katarina Barley bemüht sich in der Debatte um neue EU-Regeln im Urheberrecht um Schadensbegrenzung. "In der Richtlinie geht es nicht nur um die in der Öffentlichkeit heiß diskutierten Fragen der Verantwortlichkeit von Plattformen", sagte die SPD-Politikerin dem Handelsblatt. Es gehe auch ganz allgemein um bessere Vertragsbedingungen für Künstler, um grenzüberschreitende Bildungsangebote und Data Mining. Trotzdem müsse man die Bedenken derjenigen ernst nehmen, die in Artikel 13 eine Gefahr für die Meinungsfreiheit und neue Kommunikationsformate sehen, forderte sie. (Handelsblatt S. 8)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2019 00:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.