Carlos Ghosn hat eine Kaution in Höhe von knapp acht Millionen Euro bezahlt und dürfte noch am heutigen Mittwoch aus der Untersuchungshaft in Tokio kommen.

Der in Japan inhaftierte Automanager Carlos Ghosn hat eine Kaution bezahlt und dürfte somit in Kürze freikommen. Das zuständige Bezirksgericht in Tokio teilte am Mittwoch mit, dass die festgesetzte Kautionssumme von einer Milliarde Yen (7,9 Mio. Euro) bezahlt worden sei. Damit dürfte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...