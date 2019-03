In der zweiten und dritten Börsenliga gibt es eine ganze Reihe von Auf- und Absteigern. Ab Mitte März gibt es zwei Veränderungen im MDax, in den SDax ziehen gleich vier neue Unternehmen ein..

Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Der Nutzfahrzeug- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse wird ab 18. März im MDax der Nebenwerte notieren. Das hat die Deutsche Börse am späten Mittwoch bekanntgegeben. Auch der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor steigt vom 70 Werte umfassenden SDax in die Reihe der 60 MDax-Werte auf. Weichen müssen dafür der Stahlhersteller Salzgitter und der Autozulieferer Schaeffler.

Knorr-Bremse ist erst im vergangenen Herbst zum Kurs von 80 Euro an die Börse gegangen und legte mit 3,7 Milliarden Euro den zweitgrößte Börsengang 2018 in Deutschland hin - und das in einem schwierigen Umfeld, in dem die Börsen einbrachen. Gut 70 Prozent des Unternehmens sind immer noch im Besitz der Familie des Multimilliardärs Heinz Hermann Thiele. Inzwischen kostet die Aktie 86,74 Euro.

Die Deutsche Börse entscheidet jeweils am dritten Arbeitstag der Monate März, Juni, September und Dezember über die Zusammensetzung der Indizes Dax, MDax, SDax und TecDax. Immer geprüft werden dabei die Regeln für einen besonders schnellen Auf- und Abstieg, "Fast Entry" und "Fast Exit" genannt. Nicht ganz so harte Kriterien gelten für die herkömmlichen Auf- und Absteiger ("Regular Entry" und "Regular Exit"). Beim Dax werden diese nur im September, bei den anderen Indizes zusätzlich im März geprüft. Grundlage sind jeweils die Schlusskurse per Ende des jeweiligen Vormonats.

