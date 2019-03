Nachdem der Rohölpreis Ende Dezember sein vorläufiges Verlaufshoch bei 49,93 US-Dollar an einer langfristigen Aufwärtstrendlinie gefunden hatte, wechselte der Trend und brachte eine erste Erholungsbewegung an das Niveau von 64 US-Dollar hervor. Im Februar gelang schließlich ein Ausbruch darüber, wodurch eine inverse SKS-Formation als Trendwende aktiviert worden ist. Im ersten Anlauf gelang ein Anstieg an den EMA 200 auf Tagesbasis um 67,20 US-Dollar, das rechnerische Kurspotenzial erstreckt sich jedoch bis 69,50 US-Dollar und darüber sogar bis 71 US-Dollar. Glücklicherweise präsentiert sich die jüngste Konsolidierungsbewegung innerhalb eines trendbestätigenden Keils, der nur noch durch entsprechende Impulse regelkonform zur Oberseite aufgelöst werden muss. Bei bestehenden Long-Positionen könnte eine Stop-Anpassung nun sehr vorteilhaft werden.

