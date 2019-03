Der Blick auf die Absatzzahlen für Februar zeigte im Volkswagen-Konzern recht unterschiedliche Ergebnisse. So gab es bei "Volkswagen of America" einen Absatzrückgang von 3,6% auf 25.706 Fahrzeuge. Deutlich besser sah es bei PCNA (= "Porsche Cars North America") aus. Denn da gab es im Februar 2019 ein Plus von 10,1% gegenüber dem Vorjahresmonat auf 4.826 Fahrzeuge. Das war demnach ein neuer Rekordwert für einen Februar. Wie entwickelten sich weitere Marken bzw. Töchter des VW-Konzerns? Hier der ... (Peter Niedermeyer)

