"Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen" - so wird der Präsident des Deutschen Reiseverbands DRV von HSBC zitiert. Also eigentlich gute Zeiten für TUI? So einfach ist es dann doch nicht. Denn zum einen sind viele Urlauber offensichtlich durchaus preisbewusst und orientieren sich an den Preisen und vergleichen diese, was dann zu Druck auf die Margen bei Anbietern wie TUI führt. Konkurrenz belebt das Geschäft - was für die Kunden positiv sein mag, kann für einen Anbieter wie TUI direkt ganz ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...