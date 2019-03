Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Den Aktienmärkten in Ostasien und im Pazifikraum fehlt es an frischen Impulsen für eine klare Richtung. Weil auch die Vorgaben der Wall Street wenig hergeben, ist die Tendenz zur Wochenmitte uneinheitlich. Weiter aufwärts geht es an den chinesischen Plätzen. Dort stützen die am Vortag zu Beginn des Nationalen Volkskongresses angekündigten diversen Stimuli zur Ankurbelung der Wirtschaft; daneben weiter die Erwartung, dass es im US-chinesischen Handelsstreit bald konkrete und vor allem positive Ergebnisse geben wird.

Genährt wird die Hoffnung davon, dass es aus dem chinesischen Kabinett heißt, die Regierung dürfe von international agierenden Unternehmen keine Auskünfte mehr über technologische Geheimnisse im Tausch gegen Marktanteile in China einfordern.

Der Schanghai-Composite zieht nach der Schlussrally am Vortag im Handelsverlauf an und liegt 1 Prozent höher. In Hongkong geht es um 0,4 Prozent erneut etwas gemächlicher nach oben.

In Tokio verliert der Nikkei-Index dagegen 0,6 Prozent auf 21.593 Punkte. Hier berichten Händler von weiter fallenden Kurse der Automobilwerte, was die Stimmung belaste. Ein leicht negativer Impuls kommt vom Devisenmarkt. Dort hat sich der Yen im Handelsverlauf etwas befestigt, wenngleich er gegenüber der gleichen Vortageszeit wenig verändert im Bereich eines Mehrwochentiefs zum Dollar liegt. Auch gegenüber anderen Währungen zeigt der Dollar übergeordnet weiter Muskeln. Gestützt wird er von am Dienstag wieder stark ausgefallenen US-Konjunkturdaten.

Seoul auf dem Weg zum vierten Minus in Folge

In Seoul fällt der Kospi weiter, wenn auch nur leicht. Dort ist die Stimmung seit dem US-nordkoreanischen Gipfel in der Vorwoche bereits den vierten Tag in Folge eingetrübt. Dazu passt die Nachricht, dass Nordkorea eine Abschussbasis für Mittelstreckenraketen wieder aufbaut. Das belegen laut dem südkoreanischen Geheimdienst Satellitenfotots. Eigentlich hatte das Land zugesagt, diese abzubauen, nach dem ersten US-nordkoreanischen Gipfel im vergangenen Jahr.

In Sydney hat der Markt bereits geschlossen und zwar mit einem Plus von 0,8 Prozent. Hier gab der Austral-Dollar den Takt vor. Nachdem sich gerade erst die Notenbank des Landes vorsichtig zur Konjunkturentwicklung geäußert hat, sind nun die BIP-Daten für das vierte Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das schürt Zinssenkungspekulationen.

Der Austral-Dollar kommt darauf deutlich unter Druck, sein Kurs fällt von 0,7075 auf 0,7013 US-Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang Januar. Aus Sicht australischer Unternehmen - zumal solcher, die stark vom Export abhängen - ist das zumindest kurzfristig günstig, ebenso wie die Zinsspekulation.

Am Ölmarkt fallen die Preise. Brentöl verbilligt sich um 0,7 Prozent auf 65,38 Dollar je Barrel, nachdem der US-Branchenverband API am Vorabend für die Vorwoche einen sehr starken Anstieg der US-Ölvorräte meldete - weit über den Prognosen für die im späteren Tagesverlauf anstehenden staatlichen Lagerdaten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.245,60 +0,75% +10,61% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.594,14 -0,61% +7,89% 07:00 Kospi (Seoul) 2.171,79 -0,34% +6,41% 07:00 Schanghai-Comp. 3.087,60 +1,09% +23,81% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.069,54 +0,37% +12,02% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.235,02 +0,03% +4,94% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.686,49 +0,05% -0,29% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:35 % YTD EUR/USD 1,1296 -0,0% 1,1301 1,1321 -1,5% EUR/JPY 126,28 -0,1% 126,46 126,72 +0,4% EUR/GBP 0,8601 +0,1% 0,8595 0,8606 -4,4% GBP/USD 1,3134 -0,1% 1,3148 1,3158 +3,1% USD/JPY 111,81 -0,1% 111,90 111,92 +1,9% USD/KRW 1128,98 +0,1% 1127,36 1126,05 +1,3% USD/CNY 6,7148 +0,1% 6,7076 6,7028 -2,4% USD/CNH 6,7216 +0,2% 6,7071 6,7051 -2,2% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8498 7,8497 +0,2% AUD/USD 0,7031 -0,6% 0,7076 0,7077 -0,2% NZD/USD 0,6761 -0,4% 0,6790 0,6791 +0,7% Bitcoin BTC/USD 3.825,75 -0,3% 3.836,63 3.717,17 +2,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,10 56,56 -0,8% -0,46 +21,7% Brent/ICE 65,35 65,86 -0,8% -0,51 +19,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,39 1.288,78 -0,1% -1,39 +0,4% Silber (Spot) 15,10 15,14 -0,3% -0,04 -2,6% Platin (Spot) 831,90 836,50 -0,5% -4,60 +4,4% Kupfer-Future 2,93 2,94 -0,2% -0,01 +11,4% ===

