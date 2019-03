Tagesgewinner war am Dienstag YY Inc. mit 13,05% auf 81,44 (942% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 15,35%) vor Vipshop mit 7,44% auf 7,94 (170% Vol.; 1W 10,58%) und NetEase mit 4,57% auf 228,97 (116% Vol.; 1W 1,84%). Die Tagesverlierer: Zumtobel mit -12,41% auf 6,99 (300% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,57%), RBI mit -12,31% auf 19,55 (621% Vol.; 1W -12,28%), JinkoSolar mit -4,28% auf 18,36 (158% Vol.; 1W -10,44%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (22940,43 Mio.), Glencore (13043,08) und Amazon (12461,44). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei YY Inc. (942%), RBI (621%) und Zumtobel (300%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist JinkoSolar mit 21,19%, die beste ytd ...

Den vollständigen Artikel lesen ...