Der Schaukelstuhl muss warten. BMW, Jaguar, Linde - der Manager Wolfgang Reitzle gilt als Macher. Energisch, zielgerichtet, immer mit Vollgas. Mit 70 dreht er nochmal richtig auf.

Eigentlich könnte Wolfgang Reitzle längst auf seinem Weingut in der Toskana im Schaukelstuhl sitzen und auf sein Lebenswerk zurückschauen. Als BMW-Vorstand und Linde-Chef hat er Millionen verdient, am Donnerstag wird er 70 Jahre alt. Aber Ruhestand ist nichts für den ehrgeizigen Schwaben. Er will schaffen und gestalten. Und erlebt gerade "einen zweiten Frühling", wie einer sagt, der ihn lange kennt.

Denn als Linde-Aufsichtsratschef hat Reitzle die Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair zum Weltmarktführer für Industriegase gegen alle Widerstände durchgeboxt. Als Chef des Board of Directors ist Reitzle jetzt nicht mehr bloß oberster Aufpasser, sondern kann auf Augenhöhe mit dem Vorstandschef agieren.

"In einem Unternehmen gestalten zu können, ist für mich ein Traum!", sagt Reitzle heute. "Ich bin gerne auf meiner Landwirtschaft in Italien, aber da habe ich später hoffentlich ja noch einige Zeit, wenn ich gesund bleibe. Solange ich aber noch gestalten kann, tue ich das wahnsinnig gern! So bleibt man jung."

Beim Autozulieferer Continental ist er Aufsichtsratschef, beim Medienkonzern Axel Springer Mitglied des Aufsichtsrats - und beide Konzerne legen just an seinem Geburtstag am 7. März ihre Bilanzen vor. "Ich feiere nur mit meiner Familie, die ...

