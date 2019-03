FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RPHA XFRA ZAE000013181 ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10 0.469 EUR

02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.022 EUR

XFRA BE6302890247 ECONOCOM GRP 18/23 CV 0.060 %

E3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 0.282 EUR

AQHE XFRA AU000000EVT1 EVENT HOSPITALITY+ENTMT 0.131 EUR

1TU XFRA US89400J1079 TRANSUNION DL -,01 0.066 EUR

PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.150 EUR

5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.022 EUR

QCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.547 EUR

PE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.035 EUR

NMM XFRA US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.124 EUR

JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.088 EUR

CUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.212 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR

NVA3 XFRA TH0646010R18 PTT PCL -NVDR- BA 1 0.033 EUR

BZ7A XFRA TH0168A10Z19 BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 0.050 EUR

RC8 XFRA LR0008862868 ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 0.618 EUR

HYN XFRA HK0014000126 HYSAN DEV. CO.LTD 0.132 EUR

7BP1 XFRA TH0420010R18 BANGCHAK CORP. NVDR BA 1 0.014 EUR

7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.069 EUR

OGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.282 EUR

RQQ XFRA CA6752221037 OCEANAGOLD CORP. 0.009 EUR

VGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.118 EUR

5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.066 EUR

8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.268 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR

RMY XFRA AU000000RHC8 RAMSAY HEALTH 0.375 EUR

PVQ XFRA AU000000PPT9 PERPETUAL LTD. 0.781 EUR

RQQ1 XFRA AU000000OGC7 OCEANAGOLD DEF. CUFS 1 0.009 EUR

R1H XFRA AU000000BXB1 BRAMBLES LTD 0.091 EUR

KOS1 XFRA US5006881065 KOSMOS ENERGY LTD DL-,01 0.040 EUR

H2T XFRA AU000000HSN3 HANSEN TECHNOLOGIES LTD. 0.019 EUR

MKM XFRA AU000000MLD9 MACA LTD 0.012 EUR

UFY XFRA AU000000SSM2 SERVICE STREAM LTD 0.022 EUR

1K1 XFRA AU000000QUB5 QUBE HOLDINGS LTD. 0.024 EUR