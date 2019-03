The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0206903764 PHILIP MORRIS INTL 13/19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0AD9L8 NIEDERS.SCH.A.09/19 A527 BD00 BON EUR N

CA WBA1 XFRA DE000A2AALE3 WILD BUNCH AG ANL.16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T481 DZ BANK IS.A575 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3AK8 LB.HESS.THR.CARRARA03N/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4NV6 LB.HESS.THR.CARRARA06E/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011441831 RALLYE S.A. 13/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB10W8 LB.HESS.THR.CARRARA03F/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5C80 LB.HESS.THR.CARRARA06G/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4LM6 HSH NORDBANK SZ VI 13/19 BD01 BON EUR N

CA OF3D XFRA FR0011780832 CIE F.FONCIER 14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA 7A2B XFRA US00131M2A05 AIA GROUP 14/19 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US05565QBJ67 BP CAP.MKTS 09/19 BD01 BON USD N

CA TUEC XFRA US900123BD15 TURKEY 08/19 BD01 BON USD N

CA XFRA USJ0423YBN34 MUFG BANK 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4XZ3 HSH NORDBANK FZ 3 15/19 BD02 BON EUR N

CA SOBC XFRA US00206RCC43 AT + T 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US00206RCD26 AT + T 14/19 FLR BD02 BON USD N

CA DB5A XFRA US26483EAH36 DUN+BRADSTREET(DEL.)15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA USU61123AA05 MULTI-COLOR 17/25 REGS BD02 BON USD N

CA 0CAB XFRA XS1041750404 FEDERAT.CAISSES 14/19MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1288342147 AMER.HONDA F.15/19FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1374123732 EIB EUR.INV.BK 16/19 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1377258436 SWEDBANK 16/19 FLR MTN BD02 BON EUR N