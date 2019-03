FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BKJ XFRA US1096411004 BRINKER INTL DL-,10 0.335 EUR

BG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.044 EUR

BHP XFRA US0886061086 BHP GROUP ADR 2/DL-,50 0.971 EUR

BOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.679 EUR

BIL1 XFRA US05545E2090 BHP GROUP (ADR)/2 0.971 EUR

ADP XFRA US0530151036 AUTOM. DATA PROC. DL -,10 0.697 EUR

A3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 0.221 EUR

AFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.176 EUR

07F XFRA KYG4772A1085 INFINITY DEVELOP. HD-,01 0.003 EUR

2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.468 EUR

GN5 XFRA IE00B00MZ448 GRAFTON GROUP PLC UTS 0.140 EUR

A1B XFRA GB00B132NW22 ASHMORE GRP PLC LS-,0001 0.053 EUR

REW XFRA GB0007323586 RENISHAW PLC LS-,20 0.163 EUR

RIO1 XFRA GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 3.715 EUR

OHP XFRA GB0006825383 PERSIMMON PLC LS-,10 1.453 EUR

HAY XFRA GB0004161021 HAYS PLC LS-,01 0.013 EUR

GBE XFRA GB0002074580 GENUS PLC LS-,1 0.103 EUR

KPR XFRA FR0000121964 KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 1.050 EUR

GTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.062 EUR

RZ2A XFRA DE000A1E8W96 RENA GMBH IS.10/15 0.000 %

GIUV XFRA DE000A0Q8HP2 ZANTKE EO CO.BDS AMI P(A) 1.090 EUR

RHO XFRA CH0012032113 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 7.672 EUR

RHO5 XFRA CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. 7.672 EUR

14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.179 EUR

A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.020 EUR

LAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.066 EUR

PCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.253 EUR

MGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.322 EUR

OCKA XFRA CA4436281022 HUDBAY MINERALS INC. 0.007 EUR

CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.132 EUR

CY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.356 EUR

35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.075 EUR

CRA1 XFRA AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 3.683 EUR

QBE XFRA AU000000QBE9 QBE INSURANCE GRP 0.175 EUR

8MP XFRA AU000000MND5 MONADELPHOUS GROUP LTD. 0.156 EUR