The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AGY7 DZ BANK CLN E.9622 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGZ4 DZ BANK CLN E.9623 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SS48 DEKA NOK FESTZINS 19/23 BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000HLB3YR3 LB.HESS.THR.CA.TIL.03A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Y45 LB.HESS.THR.CARRARA03F/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YS1 LB.HESS.THR.CA.TIL.03B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YW3 LB.HESS.THR.CARRARA03A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YX1 LB.HESS.THR.CARRARA03B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YZ6 LB.HESS.THR.CARRARA03D/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZC2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WF0 LB.HESS.THR. IHS 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WG8 LB.HESS.THR. IHS 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013407418 CR.MUT.ARKEA 19/31 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US24422EUS61 JOHN DEERE C 19/22 FLRMTN BD02 BON USD N

CA XFRA US24422EUT45 JOHN DEERE C 19/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US24422EUU18 JOHN DEERE C 19/29 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US26442UAH77 DUKE ENGY P. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US717081DS97 PFIZER 15/23 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1960365390 ASIAN DEV.BK 19/22 MTN BD02 BON RUB N

CA UL5A XFRA CA0556402059 BQE WATER INC. EQ00 EQU EUR N

CA S1BA XFRA US85789A1051 STEALTH BIOTH. SP.ADR/12 EQ00 EQU EUR N

CA 15XA XFRA US92836Y1029 VISLINK TECHS DL-,00001 EQ00 EQU EUR N