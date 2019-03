Rümlang - Das Schliesstechnik-Unternehmen Dormakaba hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2018/2019 einen leicht geringeren Umsatz ausgewiesen. Organisch ist das Unternehmen jedoch gewachsen und auch die Profitabilität konnte gesteigert werden.

In dem per Ende Dezember 2018 abgeschlossenen Geschäftshalbjahr sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 0,3 Prozent auf 1,40 Milliarden Franken, teilte der Konzern aus Rümlang am Mittwoch mit. Organisch wurde aber ein Plus von 2,1 Prozent erreicht. Denn Devestitionen schmälerten den Umsatz um 1,4 Prozent und Währungsveränderungen um 1,0 Prozent.

Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...