Große Aufregegung gestern in New York - Kursverlust teilweise - 7 %, am Ende - 5 % nachdem CEO Culp einen negativen Cashflow für dieses Jahr avisierte. Es ist Teil des Umbaus von General Electric der Geld kostet. Dagegen steht ein Teilverkauf der Medizintechnik, der 21 Mrd. $ bringt. Also: Umbau trifft die Bilanz, aber nur begrenzt das laufende Geschäft. Es bleibt dabei: GE ist ein Turnaround und braucht Zeit.



