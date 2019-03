Schaeffler AG: Schaeffler plant Investment-Grade-Anleihen DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Anleihe Schaeffler AG: Schaeffler plant Investment-Grade-Anleihen 06.03.2019 / 08:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Schaeffler plant Investment-Grade-Anleihen HERZOGENAURACH, 6. März 2019. Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler plant in Abhängigkeit von den Marktbedingungen auf Basis der Gesamtjahreszahlen 2018 die Begebung von Investment-Grade-Anleihen. Für die Begebung der Anleihen wurde ein Anleiheprogramm mit einem Volumen von bis zu 5 Milliarden Euro (Debt Issuance Programme) etabliert, über das Investment-Grade-Anleihen am Fremdkapitalmarkt platziert werden können. Schaeffler wird seit dem vergangenen Jahr von allen drei international anerkannten Ratingagenturen Fitch ("BBB-"), Moody's ("Baa3") und Standard & Poor's ("BBB-") als Investment Grade eingestuft. Die Ratings bestätigen die starke Bilanz und die Kapitalkraft der Schaeffler Gruppe. Die Konzernfinanzierung von Schaeffler besteht aktuell aus Bankkrediten sowie aus teilweise vorzeitig kündbaren High-Yield-Anleihen. Eine Transformation der Finanzierungsstruktur und die langfristige Etablierung im Investment Grade schaffen weitere operative und finanzielle Handlungsräume, mit denen die Umsetzung der Wachstumsstrategie von Schaeffler unterstützt werden soll. Dietmar Heinrich, Finanzvorstand der Schaeffler AG, sagte: "Die Schaeffler Gruppe hat ihre Finanzierungsstruktur in den vergangenen Jahren konsequent weiterentwickelt. Mit der geplanten Begebung von Investment-Grade-Anleihen setzen wir diesen Weg fort und wollen uns langfristig in diesem Marktsegment etablieren". Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Schaeffler AG dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Schuldverschreibungen der Schaeffler AG kann ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Diese Mitteilung dient nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Empfänger dieser Mitteilung sollen sich über solche Beschränkungen informieren und diese berücksichtigen. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Kapitalmarktgesetze solcher Jurisdiktionen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten. Zu Schaeffler Die Schaeffler Gruppe ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". Im Jahr 2018 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. Mit zirka 92.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. Mit mehr als 2.400 Patentanmeldungen im Jahr 2018 belegt Schaeffler laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei unter den innovativsten Unternehmen Deutschlands. [1]Schaeffler [1]Twitter 1. 