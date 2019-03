Was ist nur plötzlich los mit dem Goldpreis? Seit Mitte August ging es wie auf Schienen nach oben. Dann intensivierte sich der Trend auch noch Ende Dezember parallel zu einer Aktienmarkt-Rallye, anstatt deswegen zu enden. Und jetzt wirkt es, als hätte jemand seit dem 21. Februar einfach den Stecker gezogen. Was war da passiert?Eigentlich gar nichts. Es gab ein Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung und einige Statements des US-Präsidenten, der mal wieder sicher war, dass der Deal mit China in Kürze in trockenen Tüchern sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...