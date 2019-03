Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Auch wenn es am Dienstag auf der Unterseite keine tieferen Tiefs gab, zeichnet sich im DAX weiter Skepsis nach Montag ab. Die seitens des US-Aktienmarktes initiierte Abwärtsbewegung am Montag, die den DAX in Richtung 11.500 Punkte befördert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...