Endgültige Zahlen kamen von Siltronic. Dabei hebt Siltronic nach einem starken Geschäftsjahr deutlich die Dividenden an. 5 Euro sind doppelt so viel wie im vergangenen Jahr und etwas mehr als erwartet.Siltronic stellt sogenannte Wafer her für die Halbleiterindustrie. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...