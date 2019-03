IRW-PRESS: Premier Health Group Inc.: Premier Health unterzeichnet mit NexTech AR Solutions eine Absichtserklärung zur Sondierung von Anwendungsmöglichkeiten der Augmented Reality-Technologie im Gesundheitswesen

Premier Health unterzeichnet mit NexTech AR Solutions eine Absichtserklärung zur Sondierung von Anwendungsmöglichkeiten der Augmented Reality-Technologie im Gesundheitswesen

VANCOUVER, British Columbia, 6. März 2019 - Premier Health Group (CSE: PHGI, OTCQB: PHGRF, Frankfurt: 6PH) (das Unternehmen oder Premier Health) - ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Ansätze spezialisiert hat, bei denen menschliche Fachkompetenz und modernste Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit NexTech AR Solutions (OTC: NEXCF)(CSE: NTAR) (FWB:N29) daran forscht, die Technologie der Augmented Reality (computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung) in seine App zur patientenzentrierten Gesundheitsversorgung zu integrieren.

Premier Health wird gemeinsam mit NexTech an der Entwicklung von Bildungs- und Schulungsinstrumenten arbeiten, die sowohl für Fachkräfte im Gesundheitsweisen als auch für Patienten bestimmt sind und zum Teil für Dritte kreierte und vermarktete Inhalte beinhalten. Die Nutzung der AR-Technologie als Lerninstrument in der Ausbildung von Fachpersonal im Gesundheitswesen ermöglicht eine hochgradig interaktive und immersive Schulungserfahrung. Das Begreifen und Behalten komplexer Konzepte wird dadurch verbessert. Patienten haben dank der AR-Technologie die Möglichkeit, einen Beitrag zur Selbstdiagnose zu leisten und so eine proaktivere Rolle in ihrer eigenen Behandlung zu spielen. Zuguterletzt werden die beiden Unternehmen in Bezug auf Drittinhalte Themen wie z.B. medikamentenbezogene Informationen für die Pharmaindustrie bzw. Informationen über CPAP-Beatmungsgeräte für Schlaflabors zur Behandlung der Schlafapnoe sondieren.

Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen Möglichkeiten für den Einsatz der AR-Technologie in der Patientenbehandlung prüfen. Im Bereich der Physiotherapie, zum Beispiel, können digitale Demonstrationen direkt auf die Bewegungen, welche die Patienten im Rahmen ihrer Genesung vollziehen, übertragen werden.

Wir von Premier Health sind stolz darauf, Vorreiter einer im Wandel befindlichen Gesundheitsbranche zu sein. Wir finden es großartig, uns in die Zukunft der Gesundheitsversorgung einbringen zu können, indem wir unsere App für die patientenzentrierte Telemedizin mit modernsten technologischen Innovationen bestücken, so Dr. Essam Hamza, CEO von Premier Health. Die AR-Technologie birgt das Potenzial, sowohl den Zugang zu Daten als auch die Gesundheitsversorgung an sich zu revolutionieren. Die neue Technologie wird sowohl Ärzten als auch Patienten Vorteile bringen. Die Ärzte haben Zugriff auf die aktuellsten und relevantesten Daten ihrer Patienten; die Patienten wiederum können die AR-Technologie nutzen, um sich selbst zu informieren und weiterzubilden und so die Qualität ihrer Behandlung zu verbessern.

Wir sind begeistert, gemeinsam mit dem Team von Premier Health nach einer bedarfsgerechten AR- und KI-Lösung zu forschen, die sich an das Gesundheitswesen richtet. Auch dieser mehrere Milliarden Dollar schwere vertikale Markt ist reif für Veränderung, meint Evan Gappelberg, CEO von NexTech. Dank der AR-Technologie können medizinisches Fachwissen, Fertigkeiten und Erfahrungen zeitgleich einer gemeinsamen Fernnutzung zugeführt werden und dorthin gelangen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Dr. Essam Hamza, MD

Chief Executive Officer

Über Premier Health

Premier Health ist ein kanadisches Unternehmen, dessen Strategie darin besteht, Geschäftschancen in der globalen Gesundheitsbranche für sich zu nutzen. Wir entwickeln innovative Ansätze in der Gesundheitsversorgung, bei denen menschliche Fachkompetenz und moderne Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden. Ziel ist es, dieses System letztendlich zum Goldstandard in der Behandlung an Zielstandorten weltweit zu entwickeln. HealthVue, das Tochterunternehmen von Premier Health, hat sich darauf spezialisiert, eine eigene geschützte Technologie für die hochwertige Gesundheitsversorgung zu entwickeln, bei der untereinander verbundene Erstversorgungseinrichtungen mit Systemen der Telemedizin und künstlichen Intelligenz (KI) kombiniert werden. Wir betreuen derzeit mehr als 100.000 aktive Patienten und planen, die Steigerung der Patientenzahlen sowohl im Inland als auch im internationalen Ausland zu forcieren. Das Team von Premier Health konnte bereits zahlreiche Unternehmen im Gesundheits- und Technologiesektor erfolgreich bei der Steigerung ihres Unternehmenswertes unterstützen. Das Führungsteam verfügt über ein profundes klinisches, finanzielles und betriebliches Know-how und hat sich mit Leidenschaft einer besseren Gesundheitsversorgung zum Wohle aller Patienten verschrieben.

Über NexTech

NexTech entwickelt eine webbasierte Zukunftsplattform für Augmented Reality (AR) mit künstlicher Intelligenz (KI) und Analyseinstrumenten, die über eine Anwendungsschnittstelle für die Cannabisbranche, den Internethandel, den Ausbildungs- und Schulungsbereich, das Gesundheitswesen sowie Videokonferenzschaltungen verfügt. Durch Einbindung von Softwarekomponenten wie Shopify, Magento und WordPress bietet die Technologie des Unternehmens eine universelle 3D-Shoppinglösung für den Internethandel. Mit einem aus nur wenigen Zeilen bestehenden Embed Code kann die webbasierte Plattform des Unternehmens, die bereits zum Patent angemeldet wurde, mit der modernsten und fortschrittlichsten 3D-AR-Technologie weltweit punkten. Online-Händler können die moderne 3D-AR/KI-Lösung von NexTech für 79 Dollar pro Monat abonnieren. Das Unternehmen hat damit die erste leistbare, intelligente, reibungslos funktionierende und skalierbare End-to-End-Plattform der AR-Branche entwickelt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Premier Health Group Inc.

www.mypremierhealth.com

E-Mail: investors@mypremierhealth.com

PREMIER HEALTH GROUP INC.

440 - 890 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1J9

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46111

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46111&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74052 D1033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA74052D1033

AXC0074 2019-03-06/09:08