Deutsche Staatsanleihen sich am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 165,91 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 0,14 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone konnten die Kurse mehr oder weniger stark zulegen.

"Einmal mehr erwies sich der Druck auf Bundesanleihen als kurzfristig", hieß es in einer Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank. Am Vortag hatte eine Aufhellung der Unternehmensstimmung in der Eurozone noch zeitweise belastet.

Im weiteren Handelsverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Im Euroraum werden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt für stärkere Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Am Abend steht außerdem der Konjunkturbericht der US-Notenbank auf dem Programm./jkr/bgf/mis

ISIN DE0009652644

AXC0075 2019-03-06/09:08