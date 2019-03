Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) startete am Dienstag mit moderaten Kursverlusten in den Handel, um anschließend wieder in die Pluszone zu drehen, so die Analysten der Helaba. Schlussendlich sei ein Zugewinn in Höhe von 0,24% auf 11.620,74 Punkte zu verbuchen gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...